В Кобулети затопило дворы и первые этажи жилых домов

10.08.2018 11:30 По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате обильных осадков в Кобулети затопило дворы и первые этажи жилых домов.



«В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 30 сообщений.



В эти минуты пожарные-спасатели проводят работы по откачиванию воды на улицах Агмашенебели, Сухуми и Тхилаишвили», — заявляют в ведомстве.















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