|
|
В Кобулети затопило дворы и первые этажи жилых домов
10.08.2018 11:30
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате обильных осадков в Кобулети затопило дворы и первые этажи жилых домов.
«В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 30 сообщений.
В эти минуты пожарные-спасатели проводят работы по откачиванию воды на улицах Агмашенебели, Сухуми и Тхилаишвили», — заявляют в ведомстве.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна