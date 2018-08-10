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В Кутаиси военный спас мужчину, спрыгнувшего в реку с моста


10.08.2018   11:38
В Кутаиси военный спас мужчину, упавшего с моста в реку Риони. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Инцидент произошел накануне, на Красном мосту в самом центре города. Служащий третьей пехотной бригады Гога Гогличадзе находился там и увидел, как неизвестный мужчина в возрасте до 60 лет прыгнул в реку с высоты.

Гогличадзе незамедлительно зашел в реку и удерживал мужчину, чтобы до приезда спасателей его не снесло течением.

Вскоре на место прибыла бригада Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На надувной лодке они добрались до двух мужчин и доставили на берег спрыгнувшего с моста.

В ведомстве отмечают, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента опасность его жизни не угрожает.






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