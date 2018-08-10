Потолок обвалился в недавно отремонтированном доме культуры Хоби

10.08.2018 13:07 Часть потолка обвалилась в комнате редакции районной газеты «Хобис моамбе», которая располагается в здании Дома культуры Хоби.



Реабилитация Дома культуры была завершена в мае текущего года. На работы было потрачено 850 тысяч лари. Как рассказали сотрудники, хотя потолок обвалился в рабочее время, но никто не пострадал.



Заместитель мэра Хоби Вараз Габедава отметил, что работы были выполнены ООО «Компаньон», которая обязана исправить недостатки. По его словам, к акту о сдаче здания прилагалось заключение экспертизы.















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