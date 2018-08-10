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В Тушетии перевернулся бензовоз с дизельным топливом


10.08.2018   16:57
Бензовоз, перевозивший дизельное топливо, перевернулся в высокогорной Тушетии. Об этом сообщает агентство RegInfo.

Согласно распространившейся информации, авария произошла вечером 9 августа у села Шенако Ахметского муниципалитета.

Бензовоз принадлежит телекоммуникационной компании «Билайн». Он должен был доставить топливо к вышке связи, установленной в Тушетии.

Поскольку бензовоз был заполнен только наполовину, каких-либо серьезных последствий удалось избежать. Важно, что топливо не попало в реку Алазани.

«Из-за сильного дождя, предположительно, машина заскользила и перевернулась. К счастью, водитель жив и большое количество топлива не разлилось. Восьмитонный бензовоз был заполнен наполовину», — сказал журналистам представитель мэра Ахметского муниципалитета в Тушетии Ладо Кахоидзе.

Ливневые дожди в Тушетии продолжаются уже два дня. Накануне из-за непогоды и камнепада движение на дороге Пшавели-Абано-Омало было ограничено. Десять машин оказались заблокированы на трассе. Уже сегодня утром движение удалось восстановить. Вместе с тем, не исключено, что дорога снова закроется сегодня – дождь в Тушетии не прекращается в течение всего дня.






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