Сильный дождь создал проблемы в Озургети

10.08.2018 17:21 Сильный дождь создал проблемы в Озургети. Затоплены дворы несколько жилых домов на улицах Такаишвили и Клдиашвили, а также территория аграрного рынка.



Как заявили в пресс-службе мэрии Озургети, на проблемных участках с утра работают соответствующие службы и проводятся очистительные работы сточных каналов.



В результате обильных осадков, сегодня в Батуми и Кобулети возникли проблемы.















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