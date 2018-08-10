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Сильный дождь создал проблемы в Озургети
10.08.2018 17:21
Сильный дождь создал проблемы в Озургети. Затоплены дворы несколько жилых домов на улицах Такаишвили и Клдиашвили, а также территория аграрного рынка.
Как заявили в пресс-службе мэрии Озургети, на проблемных участках с утра работают соответствующие службы и проводятся очистительные работы сточных каналов.
В результате обильных осадков, сегодня в Батуми и Кобулети возникли проблемы.
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