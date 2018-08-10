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Ливни на западе Грузии подтопили Батуми и Кобулети


10.08.2018   18:21
Ливневые дожди, обрушившиеся с утра пятницы почти на всю Аджарию, создали серьезные проблемы местным жителям и находящимся на отдыхе на ее черноморских курортах гостям этой автономной республики Грузии.

Как сообщают грузинские СМИ, водные потоки затопили автомобильные дороги, ограничив передвижение транспорта на территории автономии, а также улицы, дома и магазины в Батуми, Кобулети и поселке Махинджаури.

В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями из Батуми поступило более 80 вызовов. Вода затопила дворы, подвалы и первые этажи домов. В отдельных местах города автомобильное движение полностью парализовано, и люди передвигаются на надувных лодках.

"В наш магазин зашла вода, и мы буквально тонем. Что будет с нами, не знаем, нам помогают соседские ребята", - сказала владелица торгового объекта в эфире телекомпании "Рустави 2", обвиняя местные власти в бездействии.

Между тем, мэр Батуми Лаша Комахидзе утверждает: городские службы делают все, чтобы как можно быстро прочистить дренажные системы и ливнеотводы. "Нанесенный стихией ущерб будет подсчитан, и все пострадавшие получат соответствующую компенсацию", - сказал он журналистам.

Серьезные проблемы из-за дождя возникли и на центральной автомагистрали Батуми-Кобулети, где образовавшаяся автомобильная "пробка" растянулась на несколько километров. Сотни машин не могли продолжать движение, поскольку отдельные участки трассы почти полностью оказались под водой.

С последствиями наводнения борются и жители курортов Кобулети и Махинджаури, откуда с просьбой о помощи в Службу по управлению ЧС поступило около 40 вызовов. По информации СМИ, из-за сильного дождя и ветра в селах Кобулетского муниципалитета повреждены линии электропередачи, повалены несколько опор ЛЭП. В общей сложности без света остались жители около 10 сел. На данный момент сотрудники компании "Энерго-Про Джорджиа" ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Непогода создала проблемы и в соседних с Аджарией регионах Грузии - Гурии и Самегрело-Земо Сванети, где вышедшие из рек вода также затопили дома, дворы и приусадебные участки местных жителей в городах и селах этих регионов, в том числе в Поти, Зугдиди, Сенаки, Хоби, Абаша и Мартвили.

"Жизни и здоровью граждан опасность не угрожает. Мобилизованы все соответствующие службы, чтобы вовремя искоренить проблемы, возникшие из-за сильных осадков", - говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.






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