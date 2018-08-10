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На автомагистрали Тбилиси-Леселидзе перевернулись трейлер и микроавтобус
10.08.2018 20:28
На автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе перевернулись трейлер и микроавтобус. Один случай произошел на отрезке Руиси, а другой – у села Агара. Пострадавших ни при одном из происшествий нет.
Как сообщают в пресс-службе МВД Грузии, в обоих случаях водители оштрафованы по 10-й части статьи 125 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что предполагает штраф в размере 250 лари.
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