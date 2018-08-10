На автомагистрали Тбилиси-Леселидзе перевернулись трейлер и микроавтобус

10.08.2018 20:28 На автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе перевернулись трейлер и микроавтобус. Один случай произошел на отрезке Руиси, а другой – у села Агара. Пострадавших ни при одном из происшествий нет.



Как сообщают в пресс-службе МВД Грузии, в обоих случаях водители оштрафованы по 10-й части статьи 125 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что предполагает штраф в размере 250 лари.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

