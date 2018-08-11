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Разбушевавшаяся река унесла мост в Западной Грузии
11.08.2018 11:17
До 70-ти семей, проживающих в Сенакском муниципалитете (регион Самегрело), оказались отрезаны от внешнего мира после ливневых дождей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии муниципалитета.
Из-за интенсивных осадков в Сенаки вышла из берегов река Техура. Сперва мощные потоки повредили, а затем полностью снесли мост, связывающий села Ледзадзаме и Кваути.
Еще один мост река разрушила в селе Ушапати. Повреждены оказались и внутренние дороги. Практически во всех селах муниципалитета вода затопила первые этажи домов, дворы и сельхозхозяйственные угодья местных жителей.
Повышение уровня воды в реке привело к разрушениям и в областном центре – Сенаки. Там размыло участок берега протяженностью 55 метров, что создало опасность для населения и автомобильной дороги на въезде в город.
Кроме того, после дождя в Сенаки вода затопила улицы и первые этажи жилых домов. Затоплена была и центральная площадь города, а также территория у железнодорожной станции.
В настоящее время коммунальные службы в муниципалитете работают в чрезвычайном режиме. Мэрия Сенаки организовала спецгруппы, которые помогают населению бороться с последствиями стихии. На местах также работает тяжелая техника.
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