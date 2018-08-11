На черноморском побережье Грузии ожидается 4-балльный шторм

11.08.2018 13:45 В Аджарии вновь ожидается шторм. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на черноморском побережье сегодня ожидают 4-балльный шторм. По информации ведомства, высота вол в течение дня может достичь двух метров.



Что касается минувшей ночи, по данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями А/Р Аджария в течение всей ночи не поступило ни одного сообщения.















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