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На черноморском побережье Грузии ожидается 4-балльный шторм
11.08.2018 13:45
В Аджарии вновь ожидается шторм. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на черноморском побережье сегодня ожидают 4-балльный шторм. По информации ведомства, высота вол в течение дня может достичь двух метров.
Что касается минувшей ночи, по данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями А/Р Аджария в течение всей ночи не поступило ни одного сообщения.
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