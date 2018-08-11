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В Уреки спасатели спасли девятилетнего гражданина Армении
11.08.2018 20:21
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в Уреки спасатели спасли на море 9-летнего мальчика.
«Гражданин Армении, девятилетний Геворк, зашел в море на расстояние 50 метров и не смог вернуться обратно», — рассказали в ведомстве.
Сегодня на грузинском побережье Черного моря ожидается 4-балльный шторм, высота волн может достичь двух метров.
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