В Уреки спасатели спасли девятилетнего гражданина Армении

11.08.2018 20:21 По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в Уреки спасатели спасли на море 9-летнего мальчика.



«Гражданин Армении, девятилетний Геворк, зашел в море на расстояние 50 метров и не смог вернуться обратно», — рассказали в ведомстве.



Сегодня на грузинском побережье Черного моря ожидается 4-балльный шторм, высота волн может достичь двух метров.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

