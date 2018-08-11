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Спасатели спасли туристов из Израиля, застрявших на пути к озеру


11.08.2018   20:25
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, спасатели успешно спасли граждан Израиля, которые застряли на пути к озеру Тобаварчхили в Цаленджихском районе региона Самегрело.

«Из-за поднятия воды в реке Джалара два человека не смогли выбраться на другой берег» — сообщили в Службе.

Туристы переведены в безопасное место. Их здоровье вне опасности.






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