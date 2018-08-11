Спасатели спасли туристов из Израиля, застрявших на пути к озеру

11.08.2018 20:25 По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, спасатели успешно спасли граждан Израиля, которые застряли на пути к озеру Тобаварчхили в Цаленджихском районе региона Самегрело.



«Из-за поднятия воды в реке Джалара два человека не смогли выбраться на другой берег» — сообщили в Службе.



Туристы переведены в безопасное место. Их здоровье вне опасности.















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