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Двое пострадали в результате ДТП в Батуми
12.08.2018 20:54
В Батуми в результате аварии пострадало два человека, в том числе один несовершеннолетний. По информации врачей, у пострадавших отмечаются множественные повреждения, но их жизни опасность не угрожает.
По информации очевидцев, легковой автомобиль въехал в стоявший легковой автомобиль, после чего один из автомобилей перевернулся.
В связи с фактом МВД ведет следствие по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение вреда здоровью.
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