Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов

13.08.2018 11:14 Более 400 человек и десятки единиц техники всю ночь боролись с сильным пожаром на греческом острове Эвбея, ситуацию пока не удаётся взять под контроль, эвакуированы более 500 жителей, сообщила Пожарная служба Греции.



Пожар начался около трёх часов дня в воскресенье.



Утром на тушение сильного пожара, полыхающего более 16 часов, направлены шесть единиц авиатехники — два самолёта и четыре вертолета.



Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис в воскресенье объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион. Эвакуированы более 500 жителей деревень и детский лагерь.



Постоянную информацию о ситуации получает премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщила его пресс-служба.



Учитывая серьезность и опасность ситуации, созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями для принятия немедленных решений.















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