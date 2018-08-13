|
|
В Испании задержали двух грузинских криминальных авторитетов
13.08.2018 12:39
В результате спецоперации "Куш-3", совместно проведенной несколько дней назад грузинскими и испанскими правоохранителями, были задержаны два грузинских криминальных авторитета.
Об этом заявили на брифинге в Министерстве внутренних дел.
В ходе спецоперации в испанском городе Марбелья правоохранители в целом задержали 11 человек, в том числе двух грузинских криминальных авторитетов Д.К. (тот же И.П.) 1978 года рождения, и Л.Б. (по прозвищу "Чиа") 1989 года рождения.
"Следствием установлено, что задержанные грузинские криминальные авторитеты активно были включены в криминальную деятельность. Следствие обвиняет их в совершении преступления, предусмотренного статьями 515, 390, и 141 УК Испании, что подразумевает фальсификацию документов, членство криминально-преступной группы, сговор с целью попытки убийства. Задержанных грузин осудят соответственно законодательству Грузии.
Министерство внутренних дел Грузии продолжает бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью, цель которой искоренение воровского мира в стране, и связанного с ним криминального менталитета"- заявили в МВД.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна