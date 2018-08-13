В Испании задержали двух грузинских криминальных авторитетов

13.08.2018 12:39 В результате спецоперации "Куш-3", совместно проведенной несколько дней назад грузинскими и испанскими правоохранителями, были задержаны два грузинских криминальных авторитета.



Об этом заявили на брифинге в Министерстве внутренних дел.



В ходе спецоперации в испанском городе Марбелья правоохранители в целом задержали 11 человек, в том числе двух грузинских криминальных авторитетов Д.К. (тот же И.П.) 1978 года рождения, и Л.Б. (по прозвищу "Чиа") 1989 года рождения.



"Следствием установлено, что задержанные грузинские криминальные авторитеты активно были включены в криминальную деятельность. Следствие обвиняет их в совершении преступления, предусмотренного статьями 515, 390, и 141 УК Испании, что подразумевает фальсификацию документов, членство криминально-преступной группы, сговор с целью попытки убийства. Задержанных грузин осудят соответственно законодательству Грузии.



Министерство внутренних дел Грузии продолжает бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью, цель которой искоренение воровского мира в стране, и связанного с ним криминального менталитета"- заявили в МВД.

















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