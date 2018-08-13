В Тбилиси на нескольких улицах временно меняется схема движения транспорта

13.08.2018 18:37 С 14 августа в Тбилиси из-за инфраструктурных работ движение транспорта будет частично ограничено на нескольких улицах.



По информации мэрии, движение будет изменено на участке улицы Костава — по направлению от площади Саакадзе к площади 26 мая, на улицах Узнадзе и Чиковани (бывшая Хилиани). Общественный транспорт будет передвигаться по следующей схеме: автобусы и микроавтобусы от площади Саакадзе проедут на проспект Пекина по улице Чабукиани (часть бывшей Сабурталинской улицы) вместо улицы Миротaдзе; общественный транспорт на проспекте Агмашенебели, проезжающий через Чорохскую улицу, вместо улицы Узнадзе будет двигаться по левой набережной Мтквари.



Что касается микроавтобуса N64, то вместо улицы Чиковани, он будет двигаться по улицам Мелитона и Андриа Баланчивадзе и Долидзе. Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства.















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