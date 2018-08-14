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В Турции перевернулся микроавтобус с гражданами Грузии


14.08.2018   14:21
Трое граждан Грузии пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в турецком Трабзоне, сообщает телекомпания «Рустави-2».

ДТП произошло сегодня рано утром. По данным телекомпании, граждане Грузии направлялись в Турцию на заработки, в микроавтобусе находился 21 человек. Пострадавшие распределены по двум больницам Трабзона. Остальные пассажиры отделались незначительными повреждениями.

Турецкая полиция уже начала расследование инцидента и задержала водителя микроавтобуса.

«В три часа утра, на рассвете, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель, который является гражданином Грузии, уснул или говорил по мобильному телефону. В результате микроавтобус перевернулся. В автобусе находился 21 гражданин Грузии. Большинство получило незначительные повреждения. Им оказали скорую медицинскую помощи, их здоровью опасность не угрожает», — сказал генеральный консул Грузии в Трабзоне Автандил Микацадзе в интервью «Рустави-2».

Генеральный консул Грузии на данный момент находится в одной из клиник и договаривается с турецкой стороной об оказании пострадавшим своевременной помощи.






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