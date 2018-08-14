Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Горячая линия открыта для граждан Грузии, находящихся в Италии


14.08.2018   19:09
Горячая линия открыта для граждан Грузии, находящихся в Италии.

По данным МИД Грузии, находящиеся в Италии граждане Грузии могут связаться с посольством Грузии в Италии в круглосуточном режиме по телефону: +39 333 8879123 .

По данным ведомства, в связи с обрушением моста в городе Генуя посольство Грузии находится в постоянном контакте с соответствующими итальянскими службами.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Во II квартале число международных визитеров в Грузии увеличилось на 15,7%
Половину урожая орехов в Грузии уничтожил грибок
Прибыль грузинских банков сократилась на 8, 4%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Грузии вспоминают начало абхазской войны
Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
Власти Грузии начали учет имущества вынужденно перемещенных из Цхинвальского региона
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Освобождение Кочаряна из-под ареста - «антигосударственный заговор против народа» - АНК
Наряду с приближением президентских выборов вновь активизитровался вопрос авлабарской резиденции
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна