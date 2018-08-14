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Горячая линия открыта для граждан Грузии, находящихся в Италии
14.08.2018 19:09
Горячая линия открыта для граждан Грузии, находящихся в Италии.
По данным МИД Грузии, находящиеся в Италии граждане Грузии могут связаться с посольством Грузии в Италии в круглосуточном режиме по телефону: +39 333 8879123 .
По данным ведомства, в связи с обрушением моста в городе Генуя посольство Грузии находится в постоянном контакте с соответствующими итальянскими службами.
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