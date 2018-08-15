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Во Франции задержан гражданин Грузии, обвиняемый в совершении краж


15.08.2018   18:10
Французские правоохранители в результате активного и эффективного сотрудничества с грузинскими полицейскими задержали гражданина Грузии, обвиняемого в краже во Франции.

Во Франции Служба жандармерии города Плурин-ле-Морле обратилась к атташе полиции Министерства внутренних дел Грузии с целью установления личности предположительного преступника грузинского происхождения.

В июле 2017 года французские правоохранители расследовали уголовные дела, возбужденные по фактам кражи, совершенной в городе Ламер в июле 2017 года, и городе Плуин в январе 2018 года. По обвинению в краже разыскивался один человек. 10 августа текущего года во Франции, городе Сент-Бриек местная полиция перепроверила гражданина Грузии А.Дж. 1982 года рождения, предположительно совершившего эти преступления, который передвигался с подложными персональными данными и фальшивой документацией. Министерство внутренних дел Грузии идентифицировало данного человека, о чем немедленно сообщили французским правоохранителям.

11 августа текущего года прокуратура города Бреста предъявила задержанному грузину обвинение по фактам ограбления двух квартир, совершенного на территории Франции, и определила предварительное заключение.

14 августа А.Дж., задержанного по обвинению в ограблении нескольких квартир в городах Франции, французский суд приговорил к тюремному заключению сроком на 6 месяцев.







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