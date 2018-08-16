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СЧС дала срок до 17 августа бывшей гостинице «Леогранд» прекратить деятельность


16.08.2018   11:31
Служба управления чрезвычайными ситуациями дает администрации гостиницы «Велмонд» (бывшая «Леогранд») срок до 18:00 17 августа, чтобы те вывели из здания гостей и прекратили деятельность.

Заявление об этом распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями.

По их информации, в 2018 году специалисты ведомства, в целях пожарной безопасности в гостинице и казино «Велмонд» (бывшая «Леогранд») три раза провели пожарно-техническую проверку (детальную, контрольную и целевую). Было выдано 43 рекомендации, большинство из которых до сих пор не выполнены.

Как заявляют в ведомстве, по отчетам специалистов, в здании не установлены системы противодымной защиты, что в случае пожара не даст находящимся в здании людям возможность эвакуироваться в безопасное место.






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