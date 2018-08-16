В Кутаисском аэропорту у пассажиров изъято 592 грамма контрабандного золота

16.08.2018 16:41 В Кутаисском аэропорту пресечены три факта незаконного провоза через границу незадекларированного золота. Информацию распространяет Служба доходов министерства финансов Грузии.



По сообщению ведомства, офицеры таможни на основании подозрения, в результате физического досмотра лиц Н.Г, Г.П и Дж.К и принадлежащего им багажа, обнаружили ювелирные золотые изделия на сумму 61 767 лари, общим весом 592,41 грамм.



Материалы дела переданы следственной службе министерства финансов для дальнейшего реагирования.















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