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В Кутаисском аэропорту у пассажиров изъято 592 грамма контрабандного золота
16.08.2018 16:41
В Кутаисском аэропорту пресечены три факта незаконного провоза через границу незадекларированного золота. Информацию распространяет Служба доходов министерства финансов Грузии.
По сообщению ведомства, офицеры таможни на основании подозрения, в результате физического досмотра лиц Н.Г, Г.П и Дж.К и принадлежащего им багажа, обнаружили ювелирные золотые изделия на сумму 61 767 лари, общим весом 592,41 грамм.
Материалы дела переданы следственной службе министерства финансов для дальнейшего реагирования.
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