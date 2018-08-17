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Актер Заза (Зузу) Бежашвили найден мертвым на улице Долидзе


17.08.2018   11:03
Актер Заза (Зузу) Бежашвили найден мертвым в лифте жилого подъезда на улице Долидзе в Тбилиси. Информацию об этом «IPN» подтвердили в Министерстве ВД.

По данным ведомства, следствие начато по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства. Другие детали пока неизвестны.






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