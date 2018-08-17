Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

АБР поможет Грузии в реформировании системы образования


17.08.2018   12:35
Азиатский банк развития примет активное участие в реформировании системы образования Грузии. Об этом заявила директор постоянного представительства АБР в Грузии Йешим Эльхан-Кайалар.

Накануне в Тбилиси она провел встречу с главой Минобразования Грузии Михаилом Батиашвили и его заместителем Ириной Абулдзе. Министр отметил, что реформа системы образования является одним из важнейших приоритетов для страны. Батиашвили приветствовал подключение к этому процессу АБР.

В ходе встречи стороны согласовали приоритеты сотрудничества в ближайшем будущем. Так, АБР поможет с развитием систем общего и профессионального образования в регионах. Более того, АБР должен позаботиться об эффективном взаимодействии рынков труда и профессионального образования.

Грузия является членом Азиатского банка развития с 2007 года. При финансовой поддержке АБР в стране осуществляются проекты в частном и в государственном секторах. В государственном секторе в основном финансируются инфраструктурные проекты: ремонт и строительство дорог, энергетических и водопроводных систем, а также множество муниципальных проектов.

На сегодняшний день общий объем выделенных Грузии средств составил примерно 2,4 миллиарда долларов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект подземного газохранилища даст нам возможность избежать рисков - министр
В тендере на внутренние полеты вновь участвовала одна компания
В июле туристы в Грузии потратили рекордную сумму - 431 миллиона долларов США
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми не меняя позиции о территориальной целостности Грузии
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: мы против политизации диалога
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
В Баку опровергли информацию об операции азербайджанских военных в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна