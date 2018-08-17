АБР поможет Грузии в реформировании системы образования

17.08.2018 12:35 Азиатский банк развития примет активное участие в реформировании системы образования Грузии. Об этом заявила директор постоянного представительства АБР в Грузии Йешим Эльхан-Кайалар.



Накануне в Тбилиси она провел встречу с главой Минобразования Грузии Михаилом Батиашвили и его заместителем Ириной Абулдзе. Министр отметил, что реформа системы образования является одним из важнейших приоритетов для страны. Батиашвили приветствовал подключение к этому процессу АБР.



В ходе встречи стороны согласовали приоритеты сотрудничества в ближайшем будущем. Так, АБР поможет с развитием систем общего и профессионального образования в регионах. Более того, АБР должен позаботиться об эффективном взаимодействии рынков труда и профессионального образования.



Грузия является членом Азиатского банка развития с 2007 года. При финансовой поддержке АБР в стране осуществляются проекты в частном и в государственном секторах. В государственном секторе в основном финансируются инфраструктурные проекты: ремонт и строительство дорог, энергетических и водопроводных систем, а также множество муниципальных проектов.



На сегодняшний день общий объем выделенных Грузии средств составил примерно 2,4 миллиарда долларов.















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