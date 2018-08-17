В Грузии запретили продажу 42 медикаментов китайского производства

17.08.2018 21:20 Грузинские фармацевтические компании призвали прекратить продажу 42 видов медикаментов и отозвать с рынка из-за обнаружения неких добавок в их активном фармацевтическом ингредиенте валсартан, производимом китайском компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.



Уточняется, что валсартан является веществом, входящим в лекарства от артериальной гипертензии.



В число запрещенных медикаментов вошли Кардопан-Сановель, Валсар-Денк, Валз и другие, сообщается на сайте Агентства государственного регулирования медицинской деятельности при Минздраве Грузии.



Глава ведомства Давид Сергеенко призвал население, которое по назначению врача употребляет лекарства, содержащие валсартан, не прекращать принимать их, так как само вещество не является опасным для здоровья.















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