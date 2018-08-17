Пропал плавающий под панамским флагом корабль с 17 грузинскими моряками на борту

17.08.2018 22:19 Пропал плавающий под панамским флагом корабль, на котором находятся 17 грузинских моряков. По информации Министерства иностранных дел, связь с судном Pantelena IMO 9321469, перевозящим нефть, была потеряна 14 августа. Последний раз контакт был зафиксирован у западного побережья Африки, в Гвинейском заливе,.



«Греческая компания-судовладелец Lotus Shipping ведет поисковые работы. Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития координировано работают с компанией-судовладельцем с целью прояснения ситуации. Мы также активно сотрудничаем с организацией панамского флага. К делу подключены как военно-морские силы региона, так и морской центр Соединенного королевства - UKMTO», – заявляют в МИД Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

