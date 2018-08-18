В центре Тбилиси обокрали офис Национально-демократической партии

18.08.2018 21:07 В центре Тбилиси обокрали офис оппозиционной Национально-демократической партии Грузии. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».



По предварительной информации, в расположенный на проспекте Шота Руставели офис злоумышленники проникли на рассвете. Когда утром члены партии пришли на работу, обнаружили, что входные двери взломаны.



По словам лидера Национально-демократической партии Бачуки Кардава, из офиса украли пять компьютеров, в которых хранилась важная информация, касательно предстоящих президентских выборов. Как известно, национал-демократы и еще девять партий входят в движение «Сила в единстве». На пост президента Грузии движение представило члена политсовета партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе.



Кардава уверен, что злоумышленники не преследовали цель получения финансовой выгоды. Он отмечает, что в офисе хранилось много дорогостоящей техники, однако украли оттуда только компьютеры. Произошедшее лидер национал-демократов называет «политической акцией».



«Из нашего офиса украдены компьютеры главы информационно-аналитического департамента медиамониторинга, компьютеры сотрудников этого же департамента, а также бухгалтера и комитета Мтацминда. На процессорах этих компьютеров было много важной информации о финансах, а также об избирателях», — сказал Кардава.



Он также отметил, что именно в этом офисе проходила интенсивная работа нового оппозиционного объединения «Сила в единстве».



Политик добавил, что в здании установлено много камер видеонаблюдения. Исходя из этого, он считает, что полиция легко сможет установить личности злоумышленников.



В МВД в связи с произошедшим начали следствие по статье «кража». О задержанных до сих пор не сообщалось.















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