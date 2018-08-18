Сильный град нанес ущерб Телави и нескольким селам Ахметского муниципалитета

18.08.2018 23:00 Град и сильный ветер нанесли ущерб кахетинскому городу Телави и нескольким селам Ахметского муниципалитета. Об этом сообщает местное издание RegInfo. Град повредил урожай фруктовых садов, виноградники, а также овощные культуры. Ветер снес несколько деревьев.



Наиболее сложная ситуация в селе Кистаури Ахметского муниципалитета. По словам очевидцев, град там продолжался в течение 30 минут. «Такого града в Кистаури я не припомню. Кроме кукурузы, абсолютно все уничтожено. Разбиты окна и повалены деревья», - сказал Звиад Мосиашвили, представитель мэрии муниципалитета в селе Кистаури.



С аналогичными проблемами столкнулись и жители села Матани. Они отмечают, что за последний месяц град прошел уже в третий раз. «Уничтожено абсолютно все, что только можно было уничтожить. Всего за этот год град уничтожил примерно 200 гектаров сельскохозяйственных участков. Главная проблема в том, что виноградники людей не застрахованы, и они не могут получить компенсации», - сказал представитель мэрии муниципалитета в селе Матани Давид Мамукелашвили.



Что касается Телави, то там после града оказались затоплены дворы и дороги. По словам мэра Телавского муниципалитета Шоты Нареклишвили, сообщения о нанесенном стихией уроне до сих пор продолжают поступать из близлежащих сел. Кроме того, многие жители Телави остались без света - при урагане были повреждены линии электропередач.















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