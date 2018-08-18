Глава МВД Грузии направился в Телави ознакомиться на месте с последствиями стихийного бедствия

18.08.2018 23:13 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария отправился в Телави, чтобы на месте ознакомиться с существующей ситуацией после стихии.



По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в муниципалитетах Ахмета и Телави в данный момент дождя нет, уровень воды снизился — проходит расчистка дорог и работы по откачиванию воды из дворов жилых домов.



В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 51 сообщение из Телави и Ахмета.



«На месте мобилизованы представители спасетельной службы, местных властей, министерства инфраструктуры и регионального развития.



Из-за сильного дождя и града в обоих муниципалитетах затопило первые этажи, подвалы и дворы жилых домов. Проблемы возникли с передвижением автотранспорта.



В результате выпадения обильных осадков никто не пострадал», — заявили в ведомстве.















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