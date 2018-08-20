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В сентябре начнутся работы по восстановлению леса в Боржомском ущелье
20.08.2018 11:28
В сентябре начнутся восстановительные работы поврежденного в августе 2008 и 2017 годов лесного массива в селе Даба Боржомского ущелья.
По информации Национального агентства лесного хозяйства, до начала осуществления проекта идут работы по расчистке лесного массива, в основном убирают пострадавшие от пожара деревья и пни. В мае было восстановлено ограждение периметра, а также были расчищены и оборудованы противопожарные тропы.
По сообщению агентства, периметр пожара составил 943 гектара. Отсюда, большая часть территории леса сгорела в 2008 году. На первом этапе (2018-2019 гг.) восстановлению подлежит 250 га площади.
Как заявили в агенстве лесного хозяйства, основная цель проекта — восстановление первозданной экосистемы леса.
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