Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В сентябре начнутся работы по восстановлению леса в Боржомском ущелье


20.08.2018   11:28
В сентябре начнутся восстановительные работы поврежденного в августе 2008 и 2017 годов лесного массива в селе Даба Боржомского ущелья.

По информации Национального агентства лесного хозяйства, до начала осуществления проекта идут работы по расчистке лесного массива, в основном убирают пострадавшие от пожара деревья и пни. В мае было восстановлено ограждение периметра, а также были расчищены и оборудованы противопожарные тропы.

По сообщению агентства, периметр пожара составил 943 гектара. Отсюда, большая часть территории леса сгорела в 2008 году. На первом этапе (2018-2019 гг.) восстановлению подлежит 250 га площади.

Как заявили в агенстве лесного хозяйства, основная цель проекта — восстановление первозданной экосистемы леса.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт из Грузии в страны ЕС возрос на 20,2%
Экспортную десятку Грузии за 7 месяцев текущего года возглавили медные руды и концентраты
Безработица в Грузии сократилась на 1,9% - «Сакстат»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Залкалиани: Визит Ангелы Меркель подчеркивает, что Грузия постоянно значится в приоритетных вопросах политической повестки дня Германии
В нападении на полицейских в Чечне участвовал 11-летний мальчик
Осетия стала лидером по росту задолженности по зарплате
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна