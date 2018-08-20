В Тбилиси капитально отремонтируют улицу Чиковани

20.08.2018 15:23 Мэрия Тбилиси начинает ремонт улицы Симона Чиковани в районе Ваке-Сабуртало. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии



Для осуществления проекта из столичного бюджета выделено более двух миллионов лари (более 771 тысячи долларов). Работы планируется завершить в ноябре текущего года.



В рамках проекта будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обустроена водосточная система. Кроме того, планируется обустройство двух опорных стен, замена поврежденных участков подземных коммуникаций. Тротуары будут адаптированы для лиц с ОВЗ, заменят столбы и лампы наружного освещения.



По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, на улице Чиковани также планируется обустроить места для парковки.



«Это улица с интенсивным движением… Сегодня передвигаться на этой улице пешком очень сложно. Из-за того, что улица довольно узкая, и мы не можем полностью ограничить движение, мы проводим работы по частям», — сказал Каладзе.



Новости-Грузия











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