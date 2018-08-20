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В закрытой гостинице «Leogrand» в Батуми возобновило работу казино


20.08.2018   15:33
В бывшей гостинице «Леогранд» (Leogrand), позже переименованной в «Welmond», возобновило работу казино. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

В ноябре 2017 года в гостинице произошел крупный пожар, во время которого погибли 11 человек в основном из-за задымления здания и проблем с эвакуацией. После ребрендинга концепция отеля осталась прежней — пятизвездочная гостиница и казино.

После того, как отель возобновил работу – с мая 2018 года – его трижды провели на соблюдение норм пожарной безопасности. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями направили администрации «Велмонда» 43 рекомендации и предоставили разумные сроки для исправления недочетов. Позже провели повторную проверку, которая показала, что ничего не изменилось. В результате гостиницу оштрафовали, но она продолжала работать. Затем суд принял категорическое решение закрыть гостиницу и расселить ее жильцов.

Теперь адвокат гостиницы Каха Церетели заявляет, что специалисты службы посчитали, что в казино меры безопасности в основном соблюдены и после этого было принято решение возобновить его работу.
«Решение суда было вынесено 9 июля. Соответственно, с точки зрения безопасности в гостинице много всего было исправлено, но решение суда должно быть приведено в исполнение, и мы полностью его придерживаемся. В течение этого периода мы сотрудничали со службой управления чрезвычайными ситуациями», — заявил Церетели.

При этом адвокат затрудняется сказать, возобновит ли в ближайшее время работу гостиница.

Гостиница «Леогранд» открылась в Батуми в районе порта в 2015 году. Строительство отеля на 182 номера, с президентскими апартаментами, конференц-залами и спа-центром, обошлось турецкому инвестору в 35 миллионов долларов.






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