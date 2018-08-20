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На ТПП «Верхний Ларс» сохраняются ограничения для грузовых автомобилей


20.08.2018   19:07
На таможенно-пропускном пункте Казбеги-Верхний Ларс (грузино-российская граница) по-прежнему сохраняются ограничения на пропуск грузовых автомобилей. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в Службе доходов министерства финансов Грузии, которая контролирует таможенную службу.

Грузинские таможенники отмечают, что ограничения установлены российской стороной. В первую очередь, из-за туристического сезона, пропускают автомобили туристов, посещающих или возвращающихся из Грузии. Только во вторую очередь таможня пропускает грузовые автомобили.

Именно из-за этого на подступах к ТПП Казбеги-Верхний Ларс на грузинской стороне скопились десятки грузовых автомобилей.

По данным пресс-службы ведомства, в среднем российская сторона пропускает через ТПП от 180 до 220 машин в день. Между тем, чтобы таможня работала нормально, и очередей не было, необходимо пропускать 400 автомобилей.

В настоящее время ТПП «Казбеги – Верхний Ларс» является единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией.






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