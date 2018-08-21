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Сотрудник Глданской тюрьмы попал за решетку за избиение осужденного


21.08.2018   11:26
Тбилисский городской суд признал бывшего начальника режимного отделения Глданской тюрьмы виновным в превышении служебных полномочий и оскорблении чести заключенного и приговорил к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы. Об этом говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры страны.

Речь идет о событиях 10-летней давности. Из материалов дела следует, что в октябре 2008 года полицейские задержали мужчину за наркопреступление. Через несколько дней суд взял задержанного под стражу и его поместили в Глданскую тюрьму Тбилиси.

Начальник отделения режима и офицер третьего режимного корпуса тюрьмы решили избить задержанного, чтобы тот признался в содеянном. Тюремщики систематически избивали мужчину с октября 2008 до марта 2009 года — пока его дело рассматривалось в суде.

Во время одного из таких эпизодов указанные сотрудники тюрьмы отвезли осужденного во флигель третьего режимного корпуса и вновь потребовали признаться в содеянном. После того, как арестованный за наркопреступление мужчина отказался признавать вину, бывший начальник отделения режима сильно ударил его по голове рацией. Мужчине стало плохо и он упал. После этого тюремщики стали бить лежачего. Избиение и словесное оскорбление продолжалось 10 минут.

После того, как задержанного вернули в камеру, его категорически предупредили не рассказывать о побоях и пригрозили в противном случае аналогичным образом расправиться с его одноклассниками.

Через несколько недель побои повторились уже в камере – в ответ на отказ признаться в наркопреступлении заключенного били по лицу и словесно оскорбляли.

Вскоре Тбилисский городской суд признал задержанного мужчину виновным. Выбивать из него признательные показания стало бессмысленным, поэтому тюремщики перестали его бить, — отмечается в сообщении прокуратуры.

Таким образом, за избиение и оскорбление достоинства, бывший начальник отделения режима тюрьмы был признан виновным по статье «превышение служебных полномочий, совершенные с применением насилия или оружия с оскорблением личного достоинства потерпевшего» и приговорен к 6 годам тюрьмы. Благодаря закону «Об амнистии» его срок сократился на четверть и составил 4 года и 6 месяцев.

Что же касается офицера третьего режимного корпуса, то он скончался, и делопроизводство в его отношении было прервано.






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