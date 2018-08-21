Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Германии задержали гражданина Грузии, вымогавшего у прохожих деньги при помощи ножниц


21.08.2018   12:51
В германском городе Гейдельберг, на железнодорожной станции задержали гражданина Грузии, который преследовал прохожих с ножницами в руках и вымогал у них деньги. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации полиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда к 43-летнему гражданину Грузии приблизились два правоохранителя, он угрожал ножницами и им. После этого полицейские применили слезоточивый газ и задержали нападавшего. Сейчас гражданин Грузии находится в предварительном заключении», - пишут немецкие СМИ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За 7 месяцев 2018 года Грузия на туризме зарботала 1,7 миллиардов долларов
В Грузии застрахованы депозиты на 1 600 620 451 лари
Количество международных визитов из Израиля в Аджарию возросло на 56%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Комитет госдоходов Армении регистрирует рост объемов незаконного оборота наркотиков
Министр юстиции: В Армении есть необходимость создания органов «переходного правосудия»
Осипян: Племянник экс-президента Арменииобъявлен в международный розыск
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна