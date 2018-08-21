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В Германии задержали гражданина Грузии, вымогавшего у прохожих деньги при помощи ножниц
21.08.2018 12:51
В германском городе Гейдельберг, на железнодорожной станции задержали гражданина Грузии, который преследовал прохожих с ножницами в руках и вымогал у них деньги. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации полиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
«Когда к 43-летнему гражданину Грузии приблизились два правоохранителя, он угрожал ножницами и им. После этого полицейские применили слезоточивый газ и задержали нападавшего. Сейчас гражданин Грузии находится в предварительном заключении», - пишут немецкие СМИ.
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