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Спасатели нашли в Куре тело утонувшего мужчины
21.08.2018 16:56
Два дня активных поисков понадобилось спасателям, чтобы найти и поднять из воды тело 30-летнего мужчины, утонувшего в реке Кура (Мтквари). О завершении операции сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
В поисковых работах принимали участие как спасатели, так и водолазы.
Несчастный случай произошел накануне у села Самцвериси Карельского района. Молодой человек собрался рыбачить, но его унесло течением. О происшествии спасателям сообщили очевидцы. Ранее сообщалось, что погибшему 27 лет, однако позже удалось установить, что он 1988 года рождения.
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