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В исторической части Тбилиси ограничат движение транспорта
21.08.2018 18:49
Из-за ремонтных работ на подъеме Николоза Бараташвили в исторической части Тбилиси транспортное движение на одну неделю будет ограничено и на Винном подъеме. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.
Капитальный ремонт подъема Бараташвили городские службы начали в июле.
Для осуществления проекта из городского бюджета выделено более 3,2 миллиона лари (более 1,2 миллиона долларов). Инфраструктурные работы продолжатся еще два месяца.
В рамках проекта планируется обустроить водосточную систему, тротуары, проложить асфальт, заменить подземные коммуникации, обновить наружное освещение, смонтировать новые перила и декоративные светильники.
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