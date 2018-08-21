В исторической части Тбилиси ограничат движение транспорта

21.08.2018 18:49 Из-за ремонтных работ на подъеме Николоза Бараташвили в исторической части Тбилиси транспортное движение на одну неделю будет ограничено и на Винном подъеме. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



Капитальный ремонт подъема Бараташвили городские службы начали в июле.



Для осуществления проекта из городского бюджета выделено более 3,2 миллиона лари (более 1,2 миллиона долларов). Инфраструктурные работы продолжатся еще два месяца.



В рамках проекта планируется обустроить водосточную систему, тротуары, проложить асфальт, заменить подземные коммуникации, обновить наружное освещение, смонтировать новые перила и декоративные светильники.















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