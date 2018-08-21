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В результате аварии в Западной Грузии погибли трое молодых людей
21.08.2018 21:54
В результате аварии в Амбролаурском муниципалитете погибли три человека.
В селе Садмели на дороге Амбролаури – Чребало молодые люди передвигались на автомобиле и врезались в дерево. Трое мужчин до 20-ти лет скончались на месте., еще двое пассажиров пострадали. Причина аварии, предположительно, превышение скоростного лимита.
МВД расследует дело по статье 276 УК Грузии, которая предполагает управление транспортным средством с нарушением правил безопасности и эксплуатации, что повлекло за собой смерть людей.
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