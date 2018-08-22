Facebook и Twitter заблокировали до тысячи аккаунтов связанных с Россией и Ираном

22.08.2018 12:47 Facebook и Twitter заблокировали до тысячи аккаунтов связанных с Россией и Ираном. Социальные сети объяснили данное решение — «дезинформацией пользователей».



По заявлению основателя Facebook Марка Цукерберга, до 650 акаунтов и групп социальной сети распространяли недостоверную информацию.



«Мы запрещаем подобные действия, так как хотим, чтобы люди доверяли нашей социальной сети», отмечается в официальном заявлении Facebook.



Подобные нарушения были выявлены и на 284-х страницах Twitter.















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