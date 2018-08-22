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Facebook и Twitter заблокировали до тысячи аккаунтов связанных с Россией и Ираном


22.08.2018   12:47
Facebook и Twitter заблокировали до тысячи аккаунтов связанных с Россией и Ираном. Социальные сети объяснили данное решение — «дезинформацией пользователей».

По заявлению основателя Facebook Марка Цукерберга, до 650 акаунтов и групп социальной сети распространяли недостоверную информацию.

«Мы запрещаем подобные действия, так как хотим, чтобы люди доверяли нашей социальной сети», отмечается в официальном заявлении Facebook.

Подобные нарушения были выявлены и на 284-х страницах Twitter.






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