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За три месяца в Грузии произошло 1428 автомобильных аварий
23.08.2018 14:44
В первом квартале 2018 года в ДТП в масштабах всей Грузии погибло 107 человек, — эти данные сообщила глава департамента по незаразным заболеваниям Национального центра по контролю заболеваний Лела Стуруа.
По ее информации, в течение первых трех месяцев 2018 года произошло 1428 дорожно-транспортных происшествий, из них 54 были вызваны алкогольным опьянением.
Национальный центр по контролю заболеваний призывает Министерство внутренних дел ужесточить контроль в отношении пьянства за рулем. Речь также идет о необходимости проведения Министерством образования общественных кампаний в школах по разъяснению опасности пьяного вождения.
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