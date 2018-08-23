За три месяца в Грузии произошло 1428 автомобильных аварий

23.08.2018 14:44 В первом квартале 2018 года в ДТП в масштабах всей Грузии погибло 107 человек, — эти данные сообщила глава департамента по незаразным заболеваниям Национального центра по контролю заболеваний Лела Стуруа.



По ее информации, в течение первых трех месяцев 2018 года произошло 1428 дорожно-транспортных происшествий, из них 54 были вызваны алкогольным опьянением.



Национальный центр по контролю заболеваний призывает Министерство внутренних дел ужесточить контроль в отношении пьянства за рулем. Речь также идет о необходимости проведения Министерством образования общественных кампаний в школах по разъяснению опасности пьяного вождения.















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