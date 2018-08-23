Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

За три месяца в Грузии произошло 1428 автомобильных аварий


23.08.2018   14:44
В первом квартале 2018 года в ДТП в масштабах всей Грузии погибло 107 человек, — эти данные сообщила глава департамента по незаразным заболеваниям Национального центра по контролю заболеваний Лела Стуруа.

По ее информации, в течение первых трех месяцев 2018 года произошло 1428 дорожно-транспортных происшествий, из них 54 были вызваны алкогольным опьянением.

Национальный центр по контролю заболеваний призывает Министерство внутренних дел ужесточить контроль в отношении пьянства за рулем. Речь также идет о необходимости проведения Министерством образования общественных кампаний в школах по разъяснению опасности пьяного вождения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские специалисты помогут украинским компаниям наладить производство фундука
Mercer: Тбилиси вошел в топ-10 дешевых городов для иностранцев
Грузия и Япония ведут переговоры с целью поощрения инвестиций
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Работы по TAP достигли максимальной проектной высоты
В Тбилиси ожидают визит Ангелы Меркель
СМИ: Ангела Меркель выразит солидарность Грузии, возложив венки к Мемориалу погибших героев в Абхазии и "Южной Осетии"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна