Обнаружено судно с грузинскими моряками на борту, пропавшее в Гвинейском заливе

24.08.2018 10:59 По информации регионального центра морской безопасности Центральной Африки, пропавшее у берегов Габона судно найдено.



Танкер с 7,000 тоннами топлива на борту обнаружили американские спутники, он заведен в порт Овендо. На корабле находились 17 граждан Грузии и 2 гражданина России.



Согласно информации, распространенной Министерством иностранных дел Грузии 18 августа, пропал плавающий под панамским флагом корабль, на котором находятся 17 грузинских моряков. По данным ведомства, связь с судном Pantelena IMO 9321469, перевозящим нефть, была потеряна 14 августа. Последний раз контакт был зафиксирован у западного побережья Африки, в Гвинейском заливе.

















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