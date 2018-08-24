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Спасатели на вертолете спустили тела двоих человек с горы Ушба
24.08.2018 20:27
Грузинские спасатели спустили тела двух человек с вершины горы Ушба в высокогорной Сванетии. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Сообщение об обнаружении останков поступило в ведомство днем 23 августа. Спасатели отправились к месту на вертолете Пограничной полиции МВД Грузии.
В ведомстве предполагают, что погибшие являются туристами, которые пропали в горах несколько месяцев, а, возможно, и лет назад. Как отмечается, за последнее время сообщений о пропаже кого-либо на горе Ушба не поступало.
Предположительно, личности погибших и причины их смерти установят после проведения экспертизы.
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