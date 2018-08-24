ACT: Каждый третий житель Тбилиси бывал за границей

24.08.2018 20:52 Каждый третий житель Тбилиси бывал за границей хотя бы один раз. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Группой по анализу и консультациям ACT (Грузия).



Таким образом, за рубеж выезжали 33% опрошенных. 27% жителей Тбилиси отправлялись за границу по личным причинам, а 11% ехали в деловые поездки.



Основными направлениями поездок за границу среди тбилиссцев являются Турция (47%), Россия (36%), Германия (34%), Азербайджан (23%) и Франция (21%). При этом, Турция пользуется популярностью среди молодых людей в возрасте до 24 лет. В Россию, как правило, путешествуют жители Тбилиси старше 55 лет. Граждане средних лет, от 25 до 34 лет, выбирают Германию.



Результаты исследования ACT наглядно демонстрируют, что интерес жителей Тбилиси к странам ЕС значительно увеличился после задействования безвизового режима для Грузии в марте 2017 года.

Так, в 2016 году о посещении Германии сообщили 11% респондентов. О том, что они бывали во Франции два года назад сообщили только 5% опрошенных. Теперь же этот показатель увеличился до 21%. В Чехии – с 5% в 2016 году до 11% в 2018 году. Популярными среди жителей Тбилиси также стали Польша и Италия. Число побывавших там за два года увеличилось почти в два раза – с 7% до 12%.



Большинство жителей Тбилиси, бывавших за границей, сообщили, что копили деньги на поездку в течение года. Вместе с тем, те, кто никогда не выезжал за рубеж, как правило, отвечали, что не могут себе это позволить из-за их финансового положения.



Интересные различия в ходе опроса были выявлены между мужчинами и женщинами. Выяснилось, что жительницы Тбилиси в основном путешествуют с членами семьи. В то же время мужчины отправляются в путешествие вместе с друзьями. Кроме того, будучи за границей, мужчины тратят немного больше денег, чем женщины.



Опрос проводили в Тбилиси в период со 2 по 3 июня 2018 года методом устного интервью среди 400 совершеннолетних респондентов по случайной выборке. Статистическая погрешность составляет от 3,0% до 6,5%, сообщают в организации ACT.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

