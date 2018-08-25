В Анаклии скончался один участник фестиваля ECHOWAVES

25.08.2018 12:11 В Анаклии скончался один участник фестиваля ECHOWAVES. Молодому человеку стало плохо на территории фестиваля, по дороге в больницу он умер.



В связи с произошедшим Министерство ВД начало следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.



В ведомстве сообщают, что причину смерти установит экспертиза.



Кроме того, в зугдидскую больницу была доставлена еще одна участница фестиваля.



По информации клинического менеджера Зугдидского реферального госпиталя Сулхана Оржония, у девушки отмечался токсический эффект от неустановленной субстанции.



Как сообщил Сулхан Оржония «IPN», в результате проведенного лечения состояние девушки улучшилось, и ее уже выписали из клиники.



Музыкальный фестиваль на территории Анаклии начался 23 августа и завершится 26 августа.















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