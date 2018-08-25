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В Анаклии скончался один участник фестиваля ECHOWAVES
25.08.2018 12:11
В Анаклии скончался один участник фестиваля ECHOWAVES. Молодому человеку стало плохо на территории фестиваля, по дороге в больницу он умер.
В связи с произошедшим Министерство ВД начало следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.
В ведомстве сообщают, что причину смерти установит экспертиза.
Кроме того, в зугдидскую больницу была доставлена еще одна участница фестиваля.
По информации клинического менеджера Зугдидского реферального госпиталя Сулхана Оржония, у девушки отмечался токсический эффект от неустановленной субстанции.
Как сообщил Сулхан Оржония «IPN», в результате проведенного лечения состояние девушки улучшилось, и ее уже выписали из клиники.
Музыкальный фестиваль на территории Анаклии начался 23 августа и завершится 26 августа.
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