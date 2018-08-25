Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Анаклии скончался один участник фестиваля ECHOWAVES


25.08.2018   12:11
В Анаклии скончался один участник фестиваля ECHOWAVES. Молодому человеку стало плохо на территории фестиваля, по дороге в больницу он умер.

В связи с произошедшим Министерство ВД начало следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.

В ведомстве сообщают, что причину смерти установит экспертиза.

Кроме того, в зугдидскую больницу была доставлена еще одна участница фестиваля.

По информации клинического менеджера Зугдидского реферального госпиталя Сулхана Оржония, у девушки отмечался токсический эффект от неустановленной субстанции.

Как сообщил Сулхан Оржония «IPN», в результате проведенного лечения состояние девушки улучшилось, и ее уже выписали из клиники.

Музыкальный фестиваль на территории Анаклии начался 23 августа и завершится 26 августа.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выросли доходы грузинских страховых компаний
Железная дорога Грузии завершила прошедший год с убытком в 354.1 млн лари
Германия выделила Грузии 150 млн евро на строительство газохранилища
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков после заявления Кадырова
Меркель выразила надежду на прогресс в либерализации визового режима Армения-ЕС и пообещала поддержку
Меркель: Германия готова содействовать реализации соглашения Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна