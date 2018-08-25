Доставленный из Анаклии молодой человек имел признаки отравления неизвестным веществом

25.08.2018 12:48 У одного молодого человека, который был доставлен в Зугдидскую реферальную больницу с проходящего в Анаклия музыкального фестиваля, присутствовали признаки отравления неизвестным веществом, — заявил Первому каналу клинический директор больницы Сулхан Оржония.



По его словам, представители Службы чрезвычайных ситуаций доставили в больницу двух молодых гостей фестиваля. Как отметил Оржония, к моменту поступления в клинику молодой человек был уже мертв, а девушку вскоре выписали из медицинского учреждения.



Что касается третьего молодого человека, то его доставила в клинику Скорая помощь, и он также вскоре покинул медицинское учреждение.



В МВД заявили, что по факту начато расследование в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Грузии, что означает доведение до самоубийства. Для установления причин смерти молодого человека назначена соответствующая экспертиза.



В Анаклии проходит фестиваль электронной музыки ECHOWAVES.















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