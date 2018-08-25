Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Доставленный из Анаклии молодой человек имел признаки отравления неизвестным веществом


25.08.2018   12:48
У одного молодого человека, который был доставлен в Зугдидскую реферальную больницу с проходящего в Анаклия музыкального фестиваля, присутствовали признаки отравления неизвестным веществом, — заявил Первому каналу клинический директор больницы Сулхан Оржония.

По его словам, представители Службы чрезвычайных ситуаций доставили в больницу двух молодых гостей фестиваля. Как отметил Оржония, к моменту поступления в клинику молодой человек был уже мертв, а девушку вскоре выписали из медицинского учреждения.

Что касается третьего молодого человека, то его доставила в клинику Скорая помощь, и он также вскоре покинул медицинское учреждение.

В МВД заявили, что по факту начато расследование в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Грузии, что означает доведение до самоубийства. Для установления причин смерти молодого человека назначена соответствующая экспертиза.

В Анаклии проходит фестиваль электронной музыки ECHOWAVES.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выросли доходы грузинских страховых компаний
Железная дорога Грузии завершила прошедший год с убытком в 354.1 млн лари
Германия выделила Грузии 150 млн евро на строительство газохранилища
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков после заявления Кадырова
Меркель выразила надежду на прогресс в либерализации визового режима Армения-ЕС и пообещала поддержку
Меркель: Германия готова содействовать реализации соглашения Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна