|
|
Доставленный из Анаклии молодой человек имел признаки отравления неизвестным веществом
25.08.2018 12:48
У одного молодого человека, который был доставлен в Зугдидскую реферальную больницу с проходящего в Анаклия музыкального фестиваля, присутствовали признаки отравления неизвестным веществом, — заявил Первому каналу клинический директор больницы Сулхан Оржония.
По его словам, представители Службы чрезвычайных ситуаций доставили в больницу двух молодых гостей фестиваля. Как отметил Оржония, к моменту поступления в клинику молодой человек был уже мертв, а девушку вскоре выписали из медицинского учреждения.
Что касается третьего молодого человека, то его доставила в клинику Скорая помощь, и он также вскоре покинул медицинское учреждение.
В МВД заявили, что по факту начато расследование в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Грузии, что означает доведение до самоубийства. Для установления причин смерти молодого человека назначена соответствующая экспертиза.
В Анаклии проходит фестиваль электронной музыки ECHOWAVES.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна