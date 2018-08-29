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В Батуми состоялась презентация нового муниципального транспорта
29.08.2018 16:30
В Батуми состоялась презентация нового муниципального транспорта. 15 автобусов на дизельном топливе стандарта «Евро 5» доставили в порт Батуми несколько дней назад.
Автобусы запустят в эксплуатацию в начале сентября. До конца месяца автопарк города пополнится еще 25 новыми автобусами.
«Вместе с ростом города, муниципальный транспорт нуждается в постоянном обновлении. К концу сентября по городу будут передвигаться 40 таких автобусов. Скоро мы объявим тендер и на электроавтобусы», — заявил мэр Батуми Лаша Комахидзе.
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