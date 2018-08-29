Суд Амстердама арестовал активы «Газпрома» в Нидерландах

29.08.2018 21:47 Окружной суд Амстердама постановил арестовать принадлежащие российскому концерну "Газпром" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску НАК "Нафтогаз Украины". Согласно отчету Газпрома, также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".



Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере 2,018 миллиардов долларов, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.



Газпром обжаловал решение суда о контракте на транзит газа и ожидает решения апелляции, но Нафтогаз предпринимает меры по взысканию 2,6 миллиарда долларов с Газпрома, не дожидаясь при этом рассмотрения жалобы.















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