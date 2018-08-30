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10 магазинов сгорело при пожаре в торговом центре Батуми
30.08.2018 11:05
Масштабный пожар произошел в одном из торговых центров Батуми в ночь на четверг. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар начался после полуночи в одноэтажном торговом центре стройматериалов, расположенном на улице Пушкина. По предварительной информации, возгорание произошло на крыше объекта.
Огонь быстро распространялся и охватил несколько магазинов. На месте работало 65 пожарных из 12-ти пожарно-спасательных групп. Борьба с пожаром продолжалась более двух часов. Полностью локализовать возгорание удалось уже под утро.
Огонь уничтожил десять магазинов, а также крышу. Общая площадь сгоревшей территории составляет 560 квадратных метров.
Служба по управлению ЧС отмечает, что время пожара никто не пострадал.
На месте происшествия находились председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Лаша Комахидзе. Рижвадзе сообщил журналистам, что «ущерб от пожара будет подсчитан и приняты соответствующие меры».
Вместе с тем, мэр Батуми воздержался от предварительных заявлений. Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, будет ли компенсирован ущерб пострадавших предпринимателям.
Новости-Грузия
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