В результате аварии на автодороге Кобулети-Батуми пострадали 8 человек

30.08.2018 16:29 В результате ДТП на связующей Кобулети-Батуми автодороге пострадали 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Они доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Кобулетскую больницу.



Состояние здоровья пострадавших стабильное. Их проведали в Кобулетской больнице министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе и его заместитель Нино Нижарадзе.



«После ДТП бригадами скорой медицинской помощи в Кобулетскую региональную больницу были доставлены 8 человек. Пятерым пациентам, из которых двое – дети, оказаны амбулаторные услуги и по решению медиков, они уже покинули клинику. Подростки из Армении находились в Аджарии в туристических целях. В медучреждении остаются 3 пациента – один гражданин Армении и двое грузинских граждан. У одного из них вывих плеча», - заявил Заала Микеладзе.



ДТП произошло на новой дороге, связующей Кобулиети-Батуми. Друг с другом столкнулись два легковых автомобиля. В настоящее время на месте происшествия мобилизованы правоохранители.















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