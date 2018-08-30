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В результате аварии на автодороге Кобулети-Батуми пострадали 8 человек
30.08.2018 16:29
В результате ДТП на связующей Кобулети-Батуми автодороге пострадали 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Они доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Кобулетскую больницу.
Состояние здоровья пострадавших стабильное. Их проведали в Кобулетской больнице министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе и его заместитель Нино Нижарадзе.
«После ДТП бригадами скорой медицинской помощи в Кобулетскую региональную больницу были доставлены 8 человек. Пятерым пациентам, из которых двое – дети, оказаны амбулаторные услуги и по решению медиков, они уже покинули клинику. Подростки из Армении находились в Аджарии в туристических целях. В медучреждении остаются 3 пациента – один гражданин Армении и двое грузинских граждан. У одного из них вывих плеча», - заявил Заала Микеладзе.
ДТП произошло на новой дороге, связующей Кобулиети-Батуми. Друг с другом столкнулись два легковых автомобиля. В настоящее время на месте происшествия мобилизованы правоохранители.
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