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Грузинские воры обокрали квартиру родителей главы МВД Италии


30.08.2018   17:13
Итальянские полицейские в Милане задержали пять граждан Грузии по обвинению в совершении серии квартирных краж. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на местные СМИ.

По данным итальянской полиции, организованная преступная группировка, состоящая из пятерых грузин, обокрала в Милане восемь квартир. Как оказалось, одна из квартир принадлежит родителям действующего главы МВД Италии Маттео Сальвини.

Злоумышленников задержали в тот момент, когда они уже собирались покинуть Милан. У них изъяли часть награбленного, однако большую часть краденных вещей успели вывезли из Италии.

По данным следствия, грузинские домушники совершали подобные преступления и в других городах Европы. Банда никогда подолгу не останавливалась в одном и том же месте.

Сегодня должен состояться суд, который будет решать вопрос избрания меры пресечения для задержанных.

По данным «Рустави-2», о случившемся знают и в МВД Грузии. С грузинскими полицейскими уже связались их итальянские коллеги, однако на данный момент задержанные все еще не идентифицированы. Есть подозрения, что они находились в Италии по поддельным паспортам и с измененными личными данными.






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