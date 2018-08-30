К тушению пожара в Хашурском районе подключили вертолет

30.08.2018 21:04 К тушению пожара в лесу близ села Цедани Хашурского района в Шида Картли подключился вертолет погранполиции МВД Грузии. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



Пожар в лесу близ села Цедани возник сегодня утром. К этому времени сгорела территория площадью около 10 гектаров. Борьбу с огнем усложняет ветер.На месте мобилизованы 220 пожарных-спасателей и 12 единиц техники.



Исполняющий обязанности главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили заявил, что вертолет позволит более эффективно тушить пожар на труднодоступном участке. Он отметил, что пожар не распространяется на дополнительную площадь.



«Наши пожарные-спасатели на одном из очагов возгорания собрали локальную систему подачи воды. Там подключение вертолета не понадобится. Вертолет подключится к тушению второго участка, к которому не подойти, и там находится только живая сила, а техника не может подавать воду», — добавил Хуцишвили.



По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «повреждение или уничтожение чужой вещи путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности», что карается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, домашним арестом на срок от 1 до 2 лет или лишением свободы на срок до 2 лет.















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