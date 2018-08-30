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В Тбилиси демонтируют здания 11 детских садов


30.08.2018   21:18
В Тбилиси 11 зданий детских садов подлежат демонтажу – такое заключение после соответствующей проверки получило Агентство по управлению детскими садами Тбилиси от Национального бюро экспертизы.

Демонтаж не отвечающих требованиям безопасности зданий начнется с 2019 года. На их месте построят новые здания для детских садов.

В этом году, предположительно в октябре-ноябре, планируется начать строительство десяти новых детских садов. В целом, в 2018-2019 годах в столице планируется строительство 31 нового детского сада. Об этом журналистам сообщил директор Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабер Гванцеладзе.
Учебно-воспитательный процесс в 180 детских садах Тбилиси начнется 17 сентября. В этом году впервые воспитательный процесс начнется в девяти новых детских садах Тбилиси и двух новых корпусах, — сообщил Гванцеладзе.

Он напомнил, что дополнительная регистрация воспитанников в детских садах продолжается и сейчас. Она началась 20 августа и продлится до 7 сентября.

«Думаем, что ситуация с перегруженностью в группах детских садов в этом году улучшится, а в будущем году будет максимально сокращена», — заявил Гванцеладзе.

Ежегодно в среднем в Тбилисских детских садах регистрируются около 60 тысяч воспитанников. К ним добавляется то количество детей, которые регистрируются уже с 20 августа до 7 сентября.






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